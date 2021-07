Abruzzo: prima regione appenninica dotata di sonar Recco per soccorso alpino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia, fino a oggi – ha spiegato il presidente Marsilio - esistono tre rilevatori Recco Sar da elicottero, con base ad Aosta, a Trento e a Bolzano. Avere a disposizione il sonar Recco è una grande risorsa per l'Abruzzo, dopo Valle d'Aosta e Trentino. Da oggi abbiamo a disposizione questo importante strumento che consente la ricerca di persone sia sotto la neve che in superficie. Uno strumento ad alta tecnologia, per una maggiore sicurezza e prevenzione tra le nostre montagne". Il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo ha annunciato i dati degli interventi del 2020: aumentati rispetto all'anno precedente di circa il 30 per cento mentre il numero delle persone soccorse è cresciuto del 40 per cento (dati relativi a n.8 mesi di attività su 12 rispetto all'anno precedente causa Covid-19). Il nuovo sistema funziona in modo ottimale se il disperso ha addosso una piastrina, un'antenna con incorporato un diodo, che costa poche decine di euro. Oggi numerosi modelli di sci, giacche scarponi, zaini e caschi hanno la piastrina già incorporata. Se non c'è la piastrina Recco, i rilevatori possono individuare oggetti elettronici come un telefonino o le chiavi dell'auto, anche se sono ormai scarichi. Anche gli oggetti di metallo producono un'interferenza rilevata dal sistema, ma il segnale è molto più debole. Il sistema svedese non serve solo in caso di valanga. In Nord America e in Scandinavia, da anni, viene usato con successo per individuare dispersi in zone rivestite da foreste, non coperte da segnale per i telefoni cellulari. E' utile ricordare che il business della Recco consiste nel produrre e vendere le piastrine mentre i rilevatori (manuali e da elicottero) vengono dati in comodato d'uso gratuito. (Gru)