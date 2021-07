Bernabei: Renzi, era uomo comunicazione che riesce a mettere insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ettore Bernabei è stato un uomo comunicazione che riesce a mettere insieme". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento in occasione della presentazione nella sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, del libro di Pietro Meucci "Ettore Bernabei e il primato della politica. La storia segreta della Dc nei diari di un protagonista". "Bernabei era un personaggio che aveva la caratteristica che più lo conosci, più capisci di non conoscerlo", ha continuato l’ex premier, secondo cui "in ogni pagina di questo libro c’è qualcosa che ti fa scattare un pensiero". (Rin)