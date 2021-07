Afghanistan: Ong, Turchia invierà mercenari siriani a proteggere aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia potrebbe inviare presto mercenari siriani in Afghanistan, nel quadro di una missione per proteggere l’aeroporto di Kabul e le strutture del governo afgano dopo il ritiro graduale delle forze Usa e Nato dal Paese. Lo ha detto Rami Abdelrahman, direttore dell’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr, organizzazione non governativa con sede a Londra), intervistato dall’emittente “Sky News Arabia”. “Questa volta la cosa è diversa rispetto ai reparti trasferiti nel Nagorno-Karabakh e in Libia”, poiché il reclutamento dei miliziani avverrà “in modo regolare” tramite compagnie di sicurezza turche, il cui nucleo sarà rappresentato da questi mercenari siriani, ha detto Abdelrahman. Secondo il direttore di Sohr, i mercenari saranno inviati il prossimo settembre, “insieme alle forze turche, per proteggere l’aeroporto di Kabul e le attività e sedi governative”. Il comando delle milizie e le forze turche hanno concordato che l’operazione non avrà luogo finché i miliziani non saranno registrati nelle compagnie con contratti ufficiali, “per non mettere in cattiva luce la Turchia davanti alla comunità internazionale”, ha proseguito. (segue) (Res)