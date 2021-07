Afghanistan: Ong, Turchia invierà mercenari siriani a proteggere aeroporto Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha annunciato che terrà domani una telefonata con l’omologo statunitense, Lloyd Austin, per discutere di una possibile missione turca volta a mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, dopo il ritiro delle forze Usa dal Paese. “Non è stata ancora presa nessuna decisione” e proseguiranno i negoziati al riguardo, ha detto Akar. Descrivendo l’Afghanistan come Paese “di importanza cruciale” e “il cuore dell’Asia”, il ministro della Difesa di Ankara ha sottolineato la natura profonda e solida dei legami turco-afgani. Garantire la sicurezza dell’aeroporto di Kabul è “di grande importanza” per il futuro del popolo afgano, ha proseguito il ministro turco, aggiungendo: “Stiamo lavorando su come farlo insieme ad altri Paesi (…) il nostro presidente ha detto al vertice Nato che vi sono certe condizioni e problemi”. “Abbiamo affermato un’intenzione in tal senso, abbiamo detto che potremmo restare se queste condizioni fossero soddisfatte”, ha proseguito Akar. Suscita intanto preoccupazione, di pari passo con il ritiro graduale delle forze Usa e Nato dall’Afghanistan, la rapida avanzata dei talebani in diversi distretti del Paese asiatico, soprattutto nel nord, presso il confine con Tagikistan e Uzbekistan. (Res)