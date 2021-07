Difesa: la portaerei britannica Queen Elizabeth attraversa il Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei britannica Queen Elizabeth attraversa il Canale di Suez, in Egitto. Come riferito dal profilo Twitter ufficiale dell’unità militare, la campagna navale sta proseguendo “costeggiando il Mar Rosso” per poi arrivare nell'Oceano Indiano”. La Hms Queen Elizabeth, l'ammiraglia della flotta britannica, è la più grande e potente nave di superficie mai costruita nel Regno Unito. Alla guida di una flotta che rappresenta il più ambizioso dispiegamento globale del Regno Unito nell'ultimo ventennio, attraverserà il Mediterraneo e il Medio Oriente per raggiungere l'Indo-Pacifico. Durante le esercitazioni effettuate in queste ultime settimane, ha dato prova di quanto siano forti i legami che uniscono il Regno Unito agli alleati, dimostrando anche la capacità di proiettare potenza militare all'avanguardia a sostegno della Nato e della sicurezza marittima internazionale. Il Carrier Strike Group britannico fornisce rassicurazione e sicurezza concrete agli alleati del Regno Unito, ed è altresì un deterrente credibile per coloro che cercano di minare la sicurezza globale. È anche il primo Carrier Strike di quinta generazione della Nato per capacità, ed è un impegno tangibile nei valori comuni dell'Alleanza. La missione intrapresa dalla Hms Queen Elizabeth dimostra la leadership che il Regno Unito vuole svolgere all'interno della Nato e nella sicurezza europea, ed è prova tangibile della visione futura della Nato 2030 per mantenere l'Alleanza forte militarmente, rendendola più forte politicamente e adottando un approccio più globale. (Rel)