Russia: Commissione elettorale centrale, pronti a effettuare il voto online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa è tecnicamente pronta a introdurre il voto elettronico a distanza in tutto il Paese, ma c'è ancora molto lavoro da fare per identificare i punti deboli e chiarire il funzionamento con gli elettori. È quanto affermato dalla presidente della Commissione, Ella Pamfilova, nel corso di un seminario. "Le prossime elezioni sono il passo più importante alla vigilia del 2024, le elezioni più importanti per il destino del nostro Paese. E da come le terremo dipenderanno questioni fondamentali e vitali per il nostro Paese. Per quanto riguarda il voto elettronico a distanza, tecnicamente ora siamo pronti a tenerlo in tutto il Paese", ha detto Pamfilova. Il voto elettronico a distanza quest'anno si terrà in sette regioni. Il voto elettronico amplia le opportunità per gli elettori, ma è importante che ci sia fiducia e comprensione, ha sottolineato Pamfilova. "Quando questi obiettivi vengono raggiunti, questi problemi vengono risolti, espanderemo questo processo. Speriamo che entro il 2024 riusciremo a realizzare tutto ciò", ha continuato la presidente della Commissione. (Rum)