Cultura: Dimore sonore, Elio e gli Archi di Santa Cecilia al festival delle ville tuscolane (2)

A Frascati, nella splendida Villa Aldobrandini, giovedì 8 luglio alle 21, appuntamento con Cinema per Archi a cura dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Diretto dal M° Luigi Piovano, un concerto-omaggio degli Archi di Santa Cecilia ai grandi compositori italiani premi Oscar della musica per film, Piovani e Morricone. Ma anche alla grande tradizione russa, nelle mani di uno di suoi più alti esponenti: Čajkovskij, le cui meravigliose melodie hanno più volte ispirato i registi in famose pellicole cinematografiche. A questi si aggiunge il ricordo di Astor Piazzolla, nel centenario dalla sua nascita, con la malinconia e la forza delle sue melodie (prezzo del biglietto: 18 euro posto unico).