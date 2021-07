Francia: Covid, aumentano le prenotazioni per la prima somministrazione del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano in Francia le prenotazioni per la somministrazione della prima dose di vaccino contro il coronavirus, con un impennata del 40 per cento registrata ieri, 5 giugno, su base settimanale. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Parigi. La notizia è arrivata dopo diversi giorni di calo. "La giornata di lunedì è stata una buona giornata", ha spiegato il ministero, secondo il quale è più giusto parlare di di "fremito" e non di "sussulto" nella campagna vaccinale. "Questo ritorno verso la prima vaccinazione deve confermarsi e continuare perché resta come le settimane precedenti: circa 300 mila appuntamenti vacanti sui siti su tre giorni, cioè circa 100 mila al giorno", ha fatto sapere il ministero (Frp)