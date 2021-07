Bernabei: Casini, grandissimo protagonista di una stagione che non c'è più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ettore Bernabei è stato un uomo di profondissima spiritualità. Un uomo che veramente può essere definito un grandissimo protagonista di una stagione che non c’è più. Nostalgia non serve, rispetto verso chi ci ha preceduto sì". Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini nel suo intervento in occasione della presentazione nella sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, del libro di Pietro Meucci "Ettore Bernabei e il primato della politica. La storia segreta della Dc nei diari di un protagonista". "Il primato della politica non esiste più perché la politica, negli anni, anche a causa delle proprie responsabilità - ha continuato il parlamentare -, è diventata via via subalterna a poteri esterni a cui ha appaltato di volta in volta la leadership del Paese. Questo è capitato con la magistratura e vediamo i guai enormi che la supplenza rispetto alla politica della magistratura ha esercitato nel nostro Paese. Una invasione di campo sistematica della magistratura che solo in parte ha coinciso con la giusta esigenza di moralizzare la società civile e la politica". (segue) (Rin)