Csm: Palamara, interlocuzioni tra correnti anche con segretari ed esponenti importanti

- Le interlocuzioni tra correnti della magistratura "non avvenivano solo con chi siede nel Csm, ma anche con i segretari delle correnti e con esponenti importanti". Lo ha spiegato l'ex magistrato, Luca Palamara, nel corso dell'audizione presso la commissione parlamentare Antimafia. Per la corrente Area "il mio riferimento era il dottor Cascini con cui mi veniva facile interloquire per capire gli umori della cosiddetta 'sinistra giudiziaria'", ha aggiunto. (Rin)