Burkina Faso: forze di sicurezza uccidono sette miliziani jihadisti nel Centro-Nord

- Le forze di difesa e sicurezza del Burkina Faso hanno ucciso sette membri di un gruppo jihadista nella regione del Centro-Nord. L'operazione, secondo quanto riferito dall'esercito in una nota, è stata condotta la scorsa settimana nella località di Madou ed è stata sostenuta dai velivoli dell'aeronautica militare, portando all'individuazione di una scuola dove il gruppo armato aveva stabilito la propria base. I militanti uccisi nel raid, si legge nel comunicato, sono stati identificati come tra coloro che hanno attaccato un'unità di polizia lo scorso 21 giugno. Sul posto sono state rinvenute armi, munizioni, equipaggiamento e documenti d'identità appartenenti agli agenti di polizia vittime dell'attentato, oltre che un veicolo della polizia, una grande quantità di carburante, derrate alimentari, medicinali e vari altri materiali. Il raid avviene dopo che lo scorso fine settimana migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del Burkina Faso, tra cui la capitale Ouagadougou, per protestare contro la crescente insicurezza nel Paese. Le proteste sono state indette dall'opposizione per denunciare la gestione della crisi da parte del governo. (segue) (Res)