Moda: al via Milano Unica, prima fiera in presenza dopo ripartenza (2)

- "Questa edizione in presenza - ha sottolineato Alessandro Barberis Canonico, presidente di Milano Unica - è particolarmente importante per il messaggio di fiducia che viene dato all'intero comparto, ancora alle prese con le difficoltà, che si protraggono da oltre un anno, derivanti dal sostanziale arresto dei rapporti commerciali con i più importanti mercati internazionali". Tuttavia - ha proseguito il presidente di Milano Unica - "le nostre aziende durante la pandemia non sono rimaste inermi, ma hanno continuato a investire nella ricerca di nuovi tessuti e accessori caratterizzati contemporaneamente da creatività e sostenibilità", che negli stand di Milano Unica si potranno guardare e toccare. "Il contatto fisico con il tessuto, infatti - ha concluso il presidente - è essenziale per comprendere a fondo il prodotto e rappresenta il vero valore aggiunto della nostra fiera". (segue) (Rem)