Moda: al via Milano Unica, prima fiera in presenza dopo ripartenza (3)

- Nella prima fiera dopo la ripartenza il digitale ricopre ancora un ruolo importante: il salone dei tessuti per la 33esima edizione ha sviluppato ulteriormente il proprio marketplace digitale, e-MilanoUnica Connect, grazie anche al rafforzamento della partnership di sistema con Pitti Immagine e al sostegno di Agenzia Ice. Tra le principali novità spicca la possibilità per le aziende espositrici di offrire una showroom virtuale. E proprio la digitalizzazione, secondo il presidente della Camera nazionale della Moda italiana Carlo Capasa, è una delle leve per far ripartire il settore: "Nel 2020 - ha ricordato - abbiamo perso il 24 per cento del nostro fatturato, ma nel 2021 contiamo di recuperare il 17 per cento di quel fatturato. Sappiamo che ci vuole un po' di tempo perché questo effetto di crescita arrivi a monte e sappiamo che le sfide sono quelle del futuro, dove serviranno ancora più flessibilità, efficienza e sostenibilità, che diventa centrale. Lì l'Italia può essere leader e lì dobbiamo investire". (Rem)