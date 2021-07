Vaccino: Speranza, Italia ha ampiamente superato i 54 milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo constatato come con l'evoluzione della campagna di vaccinazione c'è stata una riduzione fortissima sia del numero dei contagiati sia del numero di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso di un evento organizzato dalla rivista "Fortune". "Sono numeri importanti che testimoniano quanto la campagna di vaccinazione sia stata davvero essenziale. L'Italia ha ampiamente superato i 54 milioni di dosi somministrate, abbiamo un ritmo che continua ad essere molto elevato con oltre 500 mila dosi somministrate ogni giorno e dobbiamo insistere su questa strada", ha aggiunto. (Rin)