Nepal: scioglimento Camera, concluse udienze alla Corte suprema (2)

- La Camera è stata sciolta dalla presidente della Repubblica, Bidya Devi Bhandari, nella notte del 22 maggio. La decisione è stata presa su raccomandazione del primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, dopo una giornata convulsa in cui sia il premier in carica, nonché presidente del Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), sia l’alleanza che gli si oppone – indicando il nome di Sher Bahadur Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc) – avevano rivendicato l’incarico di governo, sostenendo di avere la maggioranza (la soglia è di 136 seggi). Contro lo scioglimento sono state presentate 30 petizioni, con le firme di 146 deputati. Il giudice capo della Corte suprema, Cholendra Shumsher Rana, ha formato un collegio costituzionale di cinque membri per esaminare le petizioni. Gli altri quattro giudici sono Deepak Kumar Karki, Anand Mohan Bhattarai, Tej Bahadur K.C. e Bam Kumar Shrestha. (segue) (Inn)