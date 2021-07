Nepal: scioglimento Camera, concluse udienze alla Corte suprema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente, il 10 maggio, Oli era uscito sconfitto in una mozione di fiducia alla Camera per il voto contrario del Congresso, del Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpn-m) e dell’ala di Upendra Yadav del Partito socialista del popolo (Psp) e per l’astensione della minoranza dell’Uml che fa capo a Madhav Nepal e della corrente di Mahantha Thakur del Partito socialista. I suoi avversari, tuttavia, non avevano trovato un accordo per un governo alternativo e l’Uml aveva ancora la maggioranza relativa, per cui il 13 maggio Oli aveva ricevuto un nuovo incarico, con la scadenza del 12 giugno per ottenere la fiducia. Oli aveva anche nominato 17 ministri e tre sottosegretari, nomine poi annullate dalla Corte suprema. (segue) (Inn)