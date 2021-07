Moldova: l'Ue sostiene il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova disporrà di un sistema migliore per il monitoraggio delle emissioni di gas serra (Ghg) e la segnalazione agli organismi internazionali specializzati. Una tabella di marcia in questo senso è stata sviluppata con il supporto dell'Unione europea e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nell'ambito del progetto EU4Climate. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Moldpres". Il documento è stato preparato dall'Agenzia austriaca per l'ambiente e presentato in occasione di un evento pubblico. Identifica le principali carenze del sistema nazionale di monitoraggio dei gas serra in Moldova. "Abbiamo un sistema di monitoraggio delle emissioni di gas serra robusto ed efficiente e con l'aiuto dei partner garantiremo la sostenibilità dei processi. Vogliamo assicurarci che l'Agenzia per l'ambiente disponga delle capacità e di tutti gli strumenti necessari, nonché delle informazioni pertinenti provenienti da tutte le fonti", ha affermato il segretario di Stato presso il ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo regionale e dell'Ambiente, Valentina Tapes. (segue) (Rob)