Moldova: l'Ue sostiene il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nel Paese (2)

- Il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni è stato istituito nel 2018, in linea con gli impegni previsti dall'accordo di associazione con l'Ue e dall'accordo di Parigi. Il sistema è costituito dall'inventario nazionale delle emissioni, dalla comunicazione nazionale e dal rapporto biennale aggiornato, che dal 2024 sarà sostituito dal rapporto biennale sulla trasparenza, in linea con l'Enhanced Transparency Framework dell'Accordo di Parigi. La tabella di marcia stabilisce l'obbligo legislativo a tutti gli emettitori di gas serra di fornire informazioni pertinenti, migliorare il processo di gestione e archiviazione dei dati, coinvolgere esperti nella raccolta dei dati, formare specialisti e migliorare il sistema di garanzia della qualità. Nel periodo 1990-2016, in Moldova, le emissioni di gas serra sono diminuite di quasi il 70 per cento, principalmente a causa della prolungata crisi economica. Le emissioni del settore energetico sono state ridotte di quasi il 73 per cento, nel settore industriale del 51,5 per cento, nell'agricoltura del 53,5 per cento, nell'uso del suolo di quasi il 40 per cento e nella gestione dei rifiuti del 3,6 per cento. (Rob)