Digitale: Profumo (Leonardo), Genova può diventare polo nazionale per la raccolta dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Genova ha le potenzialità per diventare la “digital valley” italiana. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto oggi al Forum Liguria 2030 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Leonardo sta sostenendo con proprie risorse uno sforzo tecnologico importante sul tema della digitalizzazione che punta all’indipendenza e alla sovranità digitale del Paese, e candidiamo Genova e il suo Hpc nei più importanti progetti di ricerca e sviluppo europei”, ha detto, aggiungendo che la società sta lavorando per lo sviluppo di “tecnologie e soluzioni mirate al monitoraggio e alla gestione di infrastrutture critiche”. “I progetti di digitalizzazione promossi da Leonardo trovano nel Cavo Blue Med un potenziale volano di sviluppo: Genova, attraverso il cloud di prossimità si potrebbe candidare a diventare il polo nazionale per la raccolta dei dati e il processing delle infrastrutture critiche”, ha concluso.(Rin)