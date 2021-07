Covid: Speranza, -90 per cento terapia intensiva, -95 per cento ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo passati da quasi 3.800 persone in terapia intensiva a poco meno di 200, oltre il 90 per cento in meno". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato ad un evento organizzato dalla rivista "Fortune". "Abbiamo sfiorato le 30 mila persone ricoverate e ora siamo sotto le 1.500, anche in questo caso circa il 95 per cento in meno. Occorre insistere perché la campagna di vaccinazione è il vero strumento essenziale per metterci alla spalle questa stagione così difficile", ha osservato. (Rin)