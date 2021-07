Mozambico: arrivato a Pemba volo di aiuti umanitari della Comunità di Sant'Egidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato a Pemba nella provincia settentrionale mozambicana di Cabo Delgado, un volo organizzato dall'Unione europea con aiuti umanitari della Comunità di Sant'Egidio, insieme al materiale di prima necessità fornito dai governi italiano e portoghese e da agenzie internazionali. Lo riferisce in una nota la comunità, precisando che il volo è atterrato lo scorso 3 luglio con aiuti destinati agli sfollati, attualmente quasi 800mila nella provincia, fuggiti dal terrorismo di matrice jihadista che da alcuni anni colpisce questa parte del Mozambico. Dal 2017, l'inizio della crisi, la Comunità di Sant'Egidio ha aiutato le vittime del conflitto, grazie ad una presenza molto diffusa nel territorio non solo di Cabo Delgado, ma anche delle vicine province di Nampula e di Niassa, verso le quali si dirige una buona parte dei profughi interni. Il carico arrivato a Pemba contiene generi di prima necessità come mascherine, vestiti e scarpe nuove, materiale prezioso per chi ha dovuto abbandonare la sua casa ed ha perso tutto ciò che possedeva. (segue) (Com)