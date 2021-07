Mozambico: arrivato a Pemba volo di aiuti umanitari della Comunità di Sant'Egidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo in questo ultimo anno Sant'Egidio ha distribuito agli sfollati più di 100 tonnellate di cibo e di generi di prima necessità, raggiungendo non solo le persone presenti nei campi profughi ma anche quelli che hanno trovato rifugio da familiari o in soluzioni abitative di fortuna. Numerose famiglie sono state aiutate a costruirsi una nuova casa e a riprendere le attività agricole in zone più sicure del nord del paese mentre altre sono quelle sono state aiutate a pagare il trasporto per fuggire dalle zone in conflitto e per raggiungere i propri familiari. E' la storia di Dina, giunta a Pemba dopo l'attacco alla città di Palma (sede del progetto per l'estrazione del gas) che era rimasta senza notizie del padre anziano e cieco. Con l'aiuto di Sant'Egidio, dopo quasi un mese, Dina è riuscita ad entrare in contatto con il padre, che è stato aiutato a raggiungere Pemba e ricongiungersi alla figlia. La sede della Comunità di Sant'Egidio a Pemba è divenuta un centro di accoglienza per le persone che riescono a sfuggire agli attacchi, ma giungono in città stremate dopo lunghe settimane di fuga nella foresta. (Com)