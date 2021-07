Roma: Coldiretti Lazio, al Colosseo botticelle fiorite a sostegno del florovivaismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botticelle fiorite e tanto entusiasmo di turisti e cittadini al Colosseo, dove hanno potuto scattarsi selfie tra le composizioni floreali. È il positivo bilancio della manifestazione che si è svolta oggi a Roma e che rientra nell'ambito della mobilitazione nazionale "Ripartiamo con un fiore", promossa da Coldiretti, in collaborazione con Affi, Associazione floricoltori e fioristi italiani, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, per rilanciare il florovivaismo, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica determinata dal Covid-19."Un settore che ha pagato un prezzo pesantissimo durante la pandemia con una perdita di 1,7 miliardi di euro - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - causato all''azzeramento di eventi pubblici come fiere e assemblee, ma anche privati, con lo stop alle cerimonie, ai matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, oltre al rallentamento, che ha rappresentato una vera e propria paralisi della manutenzione e degli investimenti in verde pubblico". (segue) (Com)