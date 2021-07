Roma: Coldiretti Lazio, al Colosseo botticelle fiorite a sostegno del florovivaismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coldiretti nei lunghissimi mesi segnati dalla pandemia, non si è mai fermata e non ha fatto mancare il proprio sostegno ai comparti più penalizzati, come quello del florovivaismo, al quale ha riservato una forte attenzione, mettendo in campo progetti concreti per sostenerne il rilancio. E i risultati cominciano a vedersi. "E' un settore che si sta riprendendo molto rapidamente - continua Granieri - e lo dimostra l'aumento record del 33% delle esportazioni di piante Made in Italy nel primo trimestre del 2021. Un comparto che va tutelato perché in gioco c'è il futuro di oltre 100 mila lavoratori, che arrivano a 200 mila posti di lavoro se teniamo conto anche delle filiere per un valore della produzione italiana di fiori e piante che arriva a 2,7 miliardi di euro". E questa ripresa si registra anche nel Lazio, che mantiene la sua posizioni tra le regioni italiane più produttive nel settore orto-florovivaistico, confermandosi al quarto posto per il mercato di fiori e piante, con 125 milioni di euro e al nono posto per il mercato vivaistico con 42 milioni di euro. (segue) (Com)