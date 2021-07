Roma: Coldiretti Lazio, al Colosseo botticelle fiorite a sostegno del florovivaismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione il florovivaismo rappresenta un comparto importante dell'agricoltura, soprattutto nelle province di Roma e Latina, dove gran parte della superficie agricola è destinata a colture florovivaistiche che comprendono piante in vaso da interno ed in piena aria, piante ortive, fiori e fronde recise, piante di tipo mediterraneo. Latina si distingue, inoltre, per la presenza di imprese con dimensioni più ampie rispetto alle altre province laziali. Le limitazioni adottate per arginare i contagi hanno rafforzato la voglia di stare nel verde. Uno degli effetti che ha comportato la pandemia è stato quello di avvicinare più persone al giardinaggio e alla cura dei propri balconi e terrazzi. Quasi 7 italiani su 10 (68 per cento) vanno a caccia di piante nei vivai per abbellire case e giardini, difendersi da zanzare e insetti, ma anche per coltivare frutta e ortaggi in balcone. E' quanto emerge da una recente indagine Coldiretti/Ixe' diffusa proprio il mese scorso, anche se a pesare sulla ripresa del settore florovivaistico, dopo la pandemia è ora l'impennata dei costi di produzione con aumenti fino al 25 per cento delle materie prime per imballaggi, energia, concimi e trasporti anche per le carenze su logistica ed infrastrutture del sistema Italia. (segue) (Com)