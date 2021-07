Roma: Coldiretti Lazio, al Colosseo botticelle fiorite a sostegno del florovivaismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello del florovivaismo è un settore strategico - aggiunge Granieri - Non dobbiamo poi sottovalutare il contributo che questo settore offre alla mitigazione climatica e alla tutela dell'ambiente. A caratterizzare la produzione è una distintività, che non ha eguali, ma deve affrontare la concorrenza dei paesi extra comunitari. E' necessario potenziare quindi la capacità dell'export ed è anche su questo che stiamo lavorando. L'impegno della Coldiretti è quello di intervenire per rimuovere gli ostacoli di una concorrenza aggressiva fuori della Ue per potenziare le esportazioni". Le composizioni floreali per l'iniziativa "Ripartiamo con un fiore" sono un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l'isolamento imposto dal Covid con garofani, gerbere, lilium, achillee, limonium, solidago, statici, lisianthus, aspidistre, aralie, monstere, ruscus e gerbere coltivate in Italia. (Com)