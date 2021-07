Sanità: Speranza, battaglia contro il cancro è centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa fase diventa essenziale mettere la testa su tutto il resto, sull'attività quotidiana del Servizio sanitario. E' assolutamente centrale la battaglia contro il cancro, su cui dobbiamo impegnare ogni risorsa possibile". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato ad un evento organizzato dalla rivista "Fortune". Per Speranza è "importante "investire sulla ricerca, che anno dopo anno dà risultati straordinari". Per questo, evidenzia, "ho voluto che anche negli ultimi provvedimenti si recuperassero risorse", ad esempio "il mezzo miliardo che avevamo individuato per provare a velocizzare il recupero di questi interventi, degli screening e delle visite non fatti. E bisognerà fare di più, perché questa è una priorità assoluta". (Rin)