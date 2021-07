Recovery: Giovannini, Pnrr non è unica scialuppa per Regioni e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se pensando alla ripresa consideriamo solo il Pnrr rischiamo di perdere la prospettiva di quanto può effettivamente accadere: sembra infatti che sia l’unica scialuppa su cui può saltare una Regione o un territorio, ma non è così. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al Forum Liguria 2030 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Ci sono i fondi di sviluppo e coesione, oppure gli 80 miliardi di fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, che sono in mano alle Regioni: è importante dire le cose come stanno e cosa ci aspettiamo nel prossimo anno”, ha detto.(Rin)