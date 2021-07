© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale di nuove tecnologie Siemens Gamesa Renewable Energy ha ricevuto un ordine per la fornitura di turbine 87 per un parco eolico situato a Hombal, nello stato di Karnataka, India, con una capacità totale di 301 MW. La messa in servizio del progetto è prevista per marzo 2023. Siemens Gamensa non ha rivelato il nome del cliente né i dettagli finanziari della transazione. (Spm)