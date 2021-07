© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono importanti segnali di ripresa economica. Lo ha detto il presidente e Ad di Ansaldo Energia, Giuseppe Marino, alla fiera Innoprom di Ekaterinburg. Marino ha ricordato come quello odierno sia "il secondo evento in due mesi in Russia", dopo lo Spief a San Pietroburgo a giugno. La Russia e l'area dell'Eurasia "sta crescendo, con importanti opportunità per le aziende italiane", ha aggiunto. (Rum)