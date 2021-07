Speciale energia: Romania-Moldova, la capacità del gasdotto Iasi-Ungheni è più che triplicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata aumentata la capacità del gasdotto Iasi-Ungheni, attraverso il quale la rete di trasporto del gas della Moldova è stata collegata a quella rumena in entrambe le direzioni. La capacità aumentata del gasdotto sarà sfruttabile dal primo ottobre. Lo ha annunciato in un comunicato Transgaz, operatore della rete di trasporto del gas in Romania. "A seguito della recente conclusione di un atto aggiuntivo all'accordo di interconnessione, la capacità tecnica risulterà aumentata", afferma il comunicato di Transgaz. In direzione della Moldova, la capacità tecnica massima sarà al livello di 5.076.000 metri cubici giornalieri, mentre in direzione opposta sarà al livello di 932 mila metri cubici giornalieri. Nel 2020, anno in cui è stato completato ed è diventato operativo, il gasdotto aveva una capacità di trasporto di 1,5 milioni di metri cubici in direzione della Moldova e 200 mila metri cubici in quella della Romania. (Rob)