Speciale energia: Mori (Enel), Russia ha grande potenziale per opportunità di cooperazione

- La Russia ha un grande potenziale in termini energetici e di opportunità di cooperazione per le imprese. Lo ha detto Simone Mori, Head of Europe Enel Group, al business forum Italia-Russia alla fiera Innoprom, a Eketarinburg. La Russia è una "super potenza" nel contesto dell'energia, ha rilevato Mori, citando non solo le risorse del sottosuolo, ma anche le opportunità offerte da eolico e solare. Negli ultimi anni c'è stato un rapido sviluppo e una dimostrazione di interesse nelle rinnovabili e nella decarbonizzazione, ha proseguito. Enel porta avanti i progetti con i partner russi, con la volontà di "creare una piattaforma" per programmi futuri sulle tecnologie innovative. Le possibilità di sviluppo non riguardano solo l'eolico e il solare, ha proseguito Mori, ma anche altri ambiti. "Stiamo studiando altre tecnologie alternative che possano aiutarci, credo che riusciremo a fare zero emissioni entro il 2050", ha detto Mori, citando anche la collaborazione con la fondazione Skolkovo in materia. In questo contesto, è necessario "capire che sfide abbiamo davanti e trovare gli strumenti per agire", ha concluso. (Rum)