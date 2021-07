Speciale energia: fonti stampa, Orban e imprenditore polacco vogliono creare centrale nucleare in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese, Viktor Orban, e l’imprenditore polacco Zygmunt Solorz-Zak, vogliono costruire una centrale nucleare in Russia. Lo afferma il portale polacco “Polityka Insight”. Orban e il miliardario polacco proprietario della piattaforma televisiva “Cyfrowy Polsat” vorrebbero costruirla nell’enclave russa di Kaliningrad. Secondo il giornalista Robert Tomaszewski, la società Ze Pak di Solorz-Zak sarebbe interessata all’acquisto di una partecipazione nel progetto della Centrale nucleare del Baltico, gestito da Rosatom. Partner di Ze Pak in questa iniziativa è l’ungherese Mvm. Sempre secondo il giornalista di “Polityka Insight”, Solorz-Zak ne ha discusso con il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e con il ministro per le Risorse statali, Jacek Sasin. Ze pak è una società energetica di cui Solorz-Zak è proprietario al 51,55 per cento e che è responsabile della produzione di un volume di energia elettrica pari al 4 per cento del totale in Polonia (dati del 2019). La società è quotata in Borsa e ha una capitalizzazione di 463 milioni di zloty (oltre 102 milioni di euro). Mvm è anch’essa una società energetica che in Ungheria si occupa di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Tra le centrali che possiede c’è anche quella nucleare di Paks, che deve essere ampliata. (Vap)