Speciale energia: ministro russo Manturov, possiamo collaborare con Italia nel settore dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero russo dell'Industria e del Commercio si aspetta di collaborare con l'Italia per progetti sull'idrogeno. Lo ha detto il ministro dell’Industria russo, Denis Manturov, al business forum Italia-Russia svoltosi durante i lavori di Innoprom, la fiera sull’innovazione iniziata a Ekaterinburg di cui l’Italia è ospite d’onore. "Parliamo di una transizione verso un nuovo paradigma tecnologico, nuove aree in cui è richiesta l'applicazione di nuove tecnologie, dove dovremmo trovare soluzioni comuni. Non vedo l'ora di realizzare queste tendenze insieme all'Italia. Stiamo parlando di energia a idrogeno. Questi temi sono già diventati un fatto della nostra vita attuale, in cui le aziende lottano per nuove soluzioni per soddisfare i criteri economici in primo luogo, in modo che l'utente finale tragga vantaggio dall'acquisto di prodotti con l'idrogeno utilizzato come risorsa energetica o una risorsa per realizzare prodotti finiti", ha affermato il ministro. L'Italia è un partner industriale di lunga data della Russia, ha osservato Manturov, citando come esempio il centro di marketing del jet passeggeri russo SSJ-100 che si trova in Italia. (Rum)