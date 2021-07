Speciale energia: Messico, alla statale Pemex i lavori sul mega giacimento scoperto da Talos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la compagnia petrolifera messicana Pemex (Petroleos de México) ad operare il "mega giacimento" di Zama, scoperto nel 2017 da un consorzio privato guidato dalla statunitense Talos Energy Inc. Lo ha scrive la testata messicana "Oil&Gas magazine" riportando la comunicazione che il ministero dell'Energia (Tener) ha inviato alle due compagnie. Quello di Zama, giacimento in acque poco profonde nel golfo del Messico, è una delle prime grandi scoperte realizzate da una azienda privata grazie alla riforma energetica del 2013. Il giacimento, con un potenziale stimato fino a 670 milioni di barili di greggio, è da tempo oggetto di una disputa, legata alla sua collocazione geografica. Si tratta infatti di una zona compresa tra il "blocco 7", assegnato alla Talos in un'asta del 2015 e il lotto "Asab" in quota alla Pemex. Il ministero, prosegue la testata, ha deciso sulla base di una valutazione indipendente che segna a Pemex il 50,43 per cento delle risorse complessive, e anche in base ad una analisi delle capacità tecniche di entrambe le imprese. (Mec)