Diga Rinascita: Etiopia respinge interferenza "sgradita" della Lega araba, Onu resti fuori dal dossier (4)

- Il ministro egiziano ha inoltre invitato il Consiglio di sicurezza a prendere in considerazione “misure appropriate per garantire che la crisi sia risolta in modo equo al fine di proteggere e mantenere la sicurezza e la stabilità in una regione già fragile, e ad adottare misure per farlo”. Shoukry ha affermato che Egitto, Sudan ed Etiopia non sono riusciti a condurre studi congiunti sugli impatti sociali e ambientali della Gerd, precisando che Il Cairo e Khartum non hanno dati verificati in modo indipendente sulla sicurezza e la stabilità strutturale di questa enorme diga, che è fonte di preoccupazione sia per il Sudan, che gestisce diversi impianti idroelettrici lungo il Nilo Azzurro, che per l’Egitto, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della Diga di Assuan. L'Etiopia, da parte sua, si è già pronunciata contro il coinvolgimento del Consiglio di sicurezza nella disputa e ha invece chiesto all'organismo di rinviare la questione all'Unione africana. L'Etiopia in precedenza aveva respinto le richieste di Egitto e Sudan di coinvolgere mediatori al di fuori dell'Unione africana. L'Etiopia ripone sulla diga le sue speranze di sviluppo economico e produzione di energia, mentre i due Paesi a valle - Egitto e Sudan - ne sono preoccupati e cercano un accordo vincolante per il riempimento e il funzionamento della diga. (Res)