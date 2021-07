Ue: Michel, libertà popolo lituano in solidarietà verso quello bielorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà e l'emancipazione del popolo lituano si ritrova nella solidarietà verso il popolo bielorusso. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Vilnius. "La nostra generazione ha una grande responsabilità: di costruire un futuro più prospero, più sicuro, un avvenire in cui i valori fondamentali di dignità, di rispetto, di libertà, di stato di diritto, siano garantiti", ha detto. "Il progetto europeo è unico nella storia dell'umanità e punta a unire i popoli attorno a valori comuni e a obiettivi di pace, sicurezza, prosperità, stabilità" e "la Lituania dà il suo contributo a questa costruzione", ha aggiunto. "Questa libertà, emancipazione e capacità di azione del popolo lituano si ritrova nella solidarietà che voi, popolo lituano, mostrate ai nostri fratelli del popolo bielorusso", ha sottolineato Michel. "Lavorare per fare in modo che questo popolo possa decidere liberamente il suo avvenire e il suo destino è al centro dell'impegno comune con la Lituania e con l'insieme dei Paesi Ue", ha continuato il presidente del Consiglio europeo, ricordando anche l'impegno "per la libertà e la sovranità e l'integrità territoriale all'Ucraina". (Beb)