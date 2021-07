Covid: 94 per cento lombardi vaccinati con prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dall'assessorato al Welfare della Regione Lombardia e aggiornati a oggi la percentuale di adesioni alla prima dose del vaccino anti covid è 94 per cento mentre quella completa raggiunge il 48 per cento. Tra gli over 80 per la prima dose si raggiunge il 100 per cento di adesioni, quella completa arriva al 95 per cento. Numeri molto alti anche nella fascia 70-79 anni con il 99 per cento per la prima dose e il 61 per cento per la doppia. Tra i 60-69 la prima dose totalizza il 99 per cento ma quelli che hanno completato la vaccinazione scendono al 59 per cento, quasi la stessa situazione per i 50-59 con il 98 per cento per la prima dose e il 55 per cento per coloro che hanno completato. Nella fascia 40-49 è sempre alta la percentuale di adesioni alla prima dose, 96 per cento, ma cala sensibilmente quella di chi ha completato che raggiunge il 31 per cento. Tra i 30-39 la prima dose arriva al 93 per cento, la seconda scede al 28 per cento, infine la fascia 12-29 registra adesioni alla prima dose al 74 per cento e solo al 19 per cento per chi ha completato. Per quanto riguarda i dati giornalieri delle vaccinazioni degli ultimi sette giorni, il 29 giugno sono state effettuate 105.784 somministrazioni, ieri 101.197 mentre le media è 101.239. (Rem)