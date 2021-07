Stadio Roma: Morassut (Pd), non si può fare a Pietralata, sbagliata proposta Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda propone l'area di Pietralata per lo stadio della Roma. Bisogna evitare una nuova avventura per il bene della città e del club. Pietalata è un comprensorio di proprietà comunale. Espropriato per finalità pubbliche legate alla realizzazione di un polo direzionale e di sviluppo moderno". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd, Roberto Morassut. "Le aree espropriate - spiega - non possono essere attribuite a privati perché questo aprirebbe un contenzioso devastante verso il Comune. Lo stesso errore fu fatto da Alemanno con la procedura di Project financing per il prolungamento della linea B a Casal Monastero. Meglio evitare quindi di imboccare piste sbagliate. Consiglio a Calenda di ritirare quella proposta. È sbagliata". (Com)