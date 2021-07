Recovery: Anceferr, rimodulare le gare, tutte le imprese di qualità partecipino a sfida Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impresa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "ha già le sue basi: qualità, rispetto del lavoro, sostenibilità, sono le fondamenta della nostra associazione. Bisogna ricalibrare le gare del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché le infrastrutture di qualità che realizziamo o ammoderniamo oggi e che disegneranno il futuro dell’Italia, siano realizzate da imprese di qualità, da tutte le imprese di qualità, non soltanto quelle grandi”. Lo chiede Vito Miceli, il presidente dell’Anceferr, l’Associazione nazionale dei costruttori edili e ferroviari, che raccoglie le maggiori imprese qualificate da Rete ferroviaria italiana per l’esecuzione delle opere civili alla sede ferroviaria e alle gallerie su linee in esercizio, al convegno “L’impresa Pnrr. Per una infrastruttura sostenibile”. “In questo lungo e difficile periodo non abbiamo fatto richieste, ma abbiamo cercato di dare perché di questo c’era bisogno", spiega Miceli, aprendo il dibattito. (segue) (Com)