Recovery: Anceferr, rimodulare le gare, tutte le imprese di qualità partecipino a sfida Pnrr (2)

- "Non abbiamo alzato la voce, ma sommessamente suggerito soluzioni", prosegue Miceli. "Ora però chiediamo che alcune gare ferroviarie del Pnrr siano dimensionate per permettere la partecipazione delle imprese Anceferr, di semplificare davvero e non soltanto per le opere Pnrr, non soltanto fino al 2026; di predisporre nella legge di Bilancio, strutturalmente, somme destinate alla manutenzione, al recupero funzionale, statico e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria, al dissesto dei rilevati, delle trincee e dei pendii, al rafforzamento dei ponti e al consolidamento e adeguamento delle gallerie". Si chiede infine "di intervenire subito sul caro materiali perché l’aumento delle materie prime mette a repentaglio le imprese e la ripresa”. Al convegno, aperto dal saluto del ministro per le Infrastrutture e le Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sono intervenuti, tra gli altri il viceministro Mims Alessandro Morelli; la sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, la presidente della commissione trasporti di Montecitorio, Raffaella Paita, l'amministratore delegato e direttrice generale di Rfi, Vera Fiorani, il direttore dell’Ansfisa, Domenico De Bartolomeo, il segretario generale della Fillea Cgil, Alessandro Genovesi; il presidente dell’Ance, Gabriele Buia. “Anceferr non è mai stata e non starà nella retroguardia", conclude Miceli, sollecitato dall’intervento del ministro Giovannini. "Saremo sulla frontiera dell’innovazione e dei diritti per un’infrastruttura ferroviaria sicura e sostenibile”. (Com)