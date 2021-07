Spagna-Italia: inaugurata domani a Barcellona la nuova sede del consolato generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata domani (ore 12:30) in formato ibrido la nuova sede del consolato generale d'Italia a Barcellona in via Aribau 184 (quarto piano). Al taglio del nastro parteciperanno l'ambasciatore a Madrid, Riccardo Guariglia, la console generale, Gaia Danese ed il direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni (in videoconferenza). Dopo il videomessaggio di apertura di Gilda Bojardi, direttrice della rivista "Interni Magazine" si svolgerà la tavola rotonda "Il design per le istituzioni, valore del Sistema Italia" organizzata in collaborazione con "Interni Magazine". Prenderanno parte alla discussione, Carlotta de Bevilacqua, presidente ed amministratore delegato (Ad) di "Artemide", Monica Pedrali, Ad di "Pedrali"; Andrea Margaritelli, brand manager di "Listone Giordano",Gabriele Schiavon, co-fondatore di "Lagranja" e la console generale, Gaia Danese. Modera Patrizia Catalano, giornalista di "Interni Magazine". Interverrà, infine, in videoconferenza per il saluto finale il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Benedetto Della Vedova. (Spm)