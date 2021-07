Sanità: Sileri su malattie rare, nuovo Piano nazionale subito dopo l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un Piano nazionale del 2016 che finalmente si sta rinnovando” e “auspico che entro poche settimane possa vedere la luce”. È quanto sottolineato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), intervenendo alla presentazione del VII Rapporto MonitoRare, realizzato da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare e presentato oggi presso l’Auditorium del Ministero della Salute. “È evidente che il Covid non ci ha aiutato ed è allo stesso tempo inutile puntare il dito contro alcuni ritardi, avvenuti anche per altro tipo di patologie ordinarie e non rare, benigne o maligne che siano”. Senza dimenticare che “il ministero della Salute è stato impegnato h24 senza soste, da più di un anno a questa parte, senza un attimo di pausa”, nel contrasto alla pandemia da Covid-19. “Il problema delle malattie rare non è solo legato alla salute, è anche un problema organizzativo, sociale”, aggiunge Sileri, fiducioso in merito ai tempi di approvazione del Piano nazionale sulle malattie rare: “Penso che scivolerà probabilmente appena dopo l’estate”, ma ciò che conta è che “finalmente avremo un nuovo Piano”. (segue) (Com)