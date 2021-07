Recovery: Gelmini, sarà fondamentale sinergia con Regioni, sindaci e Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha lasciato un’eredità positiva, rafforzando la consapevolezza della necessità di programmare e pianificare il futuro provando a costruire progettualità positive da consegnare alle nuove generazioni, traghettando il futuro e affrontando l’emergenza economica e sociale. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenuta oggi al Forum Liguria 2030 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Sarà fondamentale in quest’ottica il coinvolgimento di Regioni ed enti locali: non a caso nel decreto di governance del Pnrr abbiamo voluto che nella cabina di regia fosse presente il presidente della Conferenza Stato-Regioni, e anche i governatori dei territori coinvolti”, ha detto, sottolineando la necessità di “correre” per mettere a terra i 230 miliardi del Pnrr. “La sinergia tra Regioni, governatori, sindaci e presidenti di provincia rappresenta quindi la chiave per non incorrere in contenziosi che ci allontanerebbero dal traguardo del 2026”, ha detto. (Rin)