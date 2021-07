Governo: Giacomoni (FI), indirizzi risparmio verso economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "condivide le linee generali dell'intervento del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, soprattutto in riferimento all'utilizzo di strumenti per 'incentivare i risparmiatori italiani ad investire non solo in titoli di Stato, ma anche in obbligazioni convertibili e in azioni'. Ed è proprio con questo spirito che abbiamo fatto inserire nel documento sulla riforma fiscale, approvato dalla commissione Finanze riunite, la necessità di incentivare fiscalmente il risparmio che viene indirizzato verso l'economia reale, sul modello dei Pir. Contestualmente ho presentato, a mia prima firma, un emendamento al decreto Sostegni bis proprio per rilanciate subito i piani individuali ed i piani istituzionali di risparmio, raddoppiando le cifre che potranno beneficiare dell'incentivo fiscale". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Per Forza Italia è necessario - aggiunge - mettere in sinergia i due punti di forza del nostro Paese: il risparmio delle famiglie e la creatività delle nostre PMI. Riteniamo, infatti, una follia che il 70 per cento dei nostri risparmi venga investito all'estero e che i nostri fondi pensione e le nostre casse di previdenza private su 250 miliardi a disposizione, ne investano soltanto 35 in Italia. Il governo Draghi dovrebbe fare di tutto per indirizzare volontariamente il risparmio verso l'economia reale, magari attraverso la creazione di un Fondo sovrano Italiano per incentivare il risparmio delle famiglie, dei fondi pensione e delle casse di previdenza ad andare a sostenere lo sviluppo e la patrimonializzazione delle nostre imprese". (Com)