Energia: governatore regione Grande Polonia vuole costruire una centrale nucleare

- Il governatore della Grande Polonia, Marek Wozniak, vuole rassicurazioni sul fatto che una centrale nucleare sorga in futuro nella sua regione. Lo segnala il portale “Business Insider”. Wozniak ha scritto una lettera al premier, Mateusz Morawiecki. Secondo quanto afferma la portavoce del governatore, con la missiva Wozniak ha chiesto una conferma sul fatto che una delle centrali nucleari che la Polonia costruirà si troverà nel voivodato da lui governato. La regione, a suo avviso, “possiede le risorse umane, istituzionali, infrastrutturali indispensabili per la costruzione, la gestione e il mantenimento di un intero ecosistema energetico”. Il governatore ha sottolineato che la Grande Polonia può anche agevolmente attivare un indispensabile potenziale scientifico e di ricerca. Il programma polacco per l’energia atomica, approvato dal governo nel 2020 prevede la costruzione di sei reattori dalla potenza complessiva di 6-9 gigawatt. Il primo, secondo i piani, dovrebbe diventare operativo dal 2033. (Vap)