Irlanda del Nord: leader Dup Donaldson nomina Gordon Lyons nuovo ministro del'Economia

- Gordon Lyons è stato nominato per sostituire Paul Frew all’incarico di ministro dell'Economia nordirlandese. Lo ha annunciato il leader del Partito unionista democratico (Dup), Jeffrey Donaldson. Frew era stato nominato dal predecessore di Donaldson, Edwin Poots, dimessosi dopo pochi giorni alla guida del partito a causa di una fronda interna. Poots, tuttavia, secondo l’emittente televisiva “Bbc” dovrebbe mantenere l’incarico di ministro dell'Agricoltura. Il neo leader del Dup ha detto che ci sarà un "rimpasto fondamentale" a settembre. Paul Givan dovrebbe restare primo ministro, così come Michelle McIlveen manterrebbe il suo incarico di ministra dell'Istruzione. Donaldson è diventato leader del Dup il mese scorso quando Poots si è dimesso dopo soli 21 giorni dall’incarico a seguito di una discussione interna del partito sulla tempistica della nomina di Givan. Poots aveva apportato radicali modifiche a molte delle posizioni del Dup, sia a livello ministeriale che nelle commissioni parlamentari nello Stormont, il parlamento nordirlandese. Donaldson è stato formalmente incaricato come leader del Dup la scorsa settimana e ora, secondo diversi osservatori, sarebbe impaziente di dare la sua impronta sul partito. (Rel)