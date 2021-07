Covid: Gelmini, nonostante criticità dal sistema sanitario risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia può essere considerata come uno “stress test” che ha messo in evidenza la capacità di reazione del nostro sistema sanitario, che nonostante le criticità ha fatto fronte ad una situazione drammatica avviando una campagna vaccinale che ci sta portando fuori dall’emergenza. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenuta oggi al Forum Liguria 2030 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Se oggi abbiamo superato i 50 milioni di dosi inoculate si deve al sistema sanitario che sta funzionando e sta dando risposte concrete: ovviamente la pandemia ha portato alla luce anche diverse lacune che dobbiamo colmare con le risorse del Pnrr”, ha detto.(Rin)