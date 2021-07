Trasporto aereo: Fassina (Leu), solidarietà e sostegno a lavoratori in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "il trasporto aereo italiano necessita con urgenza di un intervento sistemico di riforma della regolazione e delle politiche di sostegno. Il Covid ha dato un colpo pesantissimo - prosegue il parlamentare in una nota - ad un settore già piagato da una concorrenza sleale giocata sulla pelle di lavoratrici e lavoratori in tutti i comparti: dall'aviation all'handling, alle manutenzioni. Non si può andare avanti con misure emergenziali e frammentate, senza alcun disegno di quadro. Le condizioni sono insostenibili". Secondo l'esponente di Leu, "va, innanzitutto, arginato il dumping fiscale e salariale praticato sistematicamente e aggressivamente da Ryanair e dalle altre low cost. Va definito e attuato un piano nazionale per gli aeroporti. Infine, vanno ridotte le tariffe fuori misura in vigore in tanti scali, a cominciare da Fiumicino". (segue) (Com)