Trasporto aereo: Fassina (Leu), solidarietà e sostegno a lavoratori in sciopero (2)

- Fassina continua: "In tale contesto, va affrontata la vicenda drammatica di Alitalia. La rassegnazione del governo Draghi alle insostenibili condizioni di 'discontinuità' poste dalla commissione europea per Ita implicano la rinuncia a una solida compagnia di bandiera adeguata a soddisfare l'interesse nazionale. Il Parlamento si è assunto la responsabilità di allocare tre miliardi per Ita e continua ad approvare necessari finanziamenti per ammortizzatori sociali e ristori a compagnie aeree e gestori di infrastrutture. Ma il governo si sottrae alle audizioni parlamentari. Facciamo appello al presidente Fico e alla presidente Casellati - conclude il deputato - affinché richiamino il governo al rispetto delle funzioni del Parlamento. Siamo ad un passaggio decisivo per il futuro dell'Italia e per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori". (Com)